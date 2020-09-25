Российско-турецкий патруль в Сирии обстреляли из гранатомета. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает TRT на русском в Twitter.

Известно, что в результате обстрела БТР военной полиции получил повреждения, а двое российских военных контужены. Другие подробности пока не приводятся.

22 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российско-турецкие военные патрули вернутся на дороги в той части провинции Идлиб в Сирии, где ранее были приостановлены. Речь шла о трассе М4, где патрулирование было остановлено из соображений безопасности после атак «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация).

Инциденты с российско-турецкими патрулями в Сирии происходят регулярно. Так, в результате похожей атаки боевиков в августе пострадали также двое российских военных. Тогда сообщалось, что патруль атаковала группировка чеченских боевиков «Катаиб Хаттаб аш-Шишани» (входит в «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар», которая запрещена в России).

О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в провинции, в результате которого в январе-феврале были убиты как минимум 62 турецких военнослужащих.

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