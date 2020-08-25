В Совфеде назвали провокацией обстрел конвоя в Сирии

В Совете Федерации считают провокацией обстрел российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе, заявил сенатор Франц Клинцевич. Атаку на конвой в Сирии он прокомментировал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Это же не обстрел до полного уничтожения патруля, а одиночный выстрел из гранатомета: как провокация, которую требуют обсуждать», — сказал он.

Клинцевич обратил внимание на действия американских военных в регионе. По его словам, Вашингтон не заинтересован в сохранении режима действующего президента Сирии Башара Асада. «Спецслужбы западных стран работают, они не намерены сделать Сирию мирным государством, они будут делать все, «подкармливать» [конфликт]. Как говорят американские генералы, всегда в мире найдутся люди, которые за 200-300 долларов будут воевать на любой территории», — отметил политик.

В результате атаки боевиков на российско-турецкий патруль пострадали двое российских военных. Патруль обстреляли на трассе M4 из ручного гранатомета, в результате поврежден один российский бронетранспортер. Турецкая сторона об ущербе пока не проинформировала.

Инциденты с российско-турецкими патрулями в Сирии происходят регулярно. Так, во время атаки неизвестных 17 августа пострадал турецкий бронеавтомобиль.