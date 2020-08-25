Россия сообщила о пострадавших после атаки на конвой в Сирии

В результате атаки боевиков на российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе пострадали двое российских военных. Об этом сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирии, заявление цитирует ТАСС.

Отмечается, что патруль обстреляли на трассе M4 из ручного гранатомета, в результате поврежден один российский бронетранспортер. Двое пострадавших получили легкие контузии. Турецкая сторона об ущербе со своей стороны не сообщает.

Сейчас патрулирование прекратили, и россияне вернулись на базу. Военным сразу же оказали медицинскую помощь. О том, кто причастен к нападению, пока неизвестно.

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Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» писал, что российско-турецкий патруль атаковала группировка чеченских боевиков «Катаиб Хаттаб аш-Шишани» (входит в «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар», которая запрещена в России). Тогда же писали, что колонна якобы остановилась из-за подрыва фугаса.

Группировка «Катаиб Хаттаб аш-Шишани» («Батальоны чеченца Хаттаба») названа в честь Амира ибн аль-Хаттаба — наемника, исламистского террориста и полевого командира родом из Саудовской Аравии. Был одним из руководителей вооруженных группировок самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. 20 марта 2002 года уничтожен в результате спецоперации ФСБ.

Инциденты с российско-турецкими патрулями в Сирии происходят регулярно. Так, 17 августа неизвестные также атаковали его. Тогда от взрыва пострадал один турецкий бронеавтомобиль: российские военнослужащие остались невредимы.

О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в провинции, в результате которого в январе-феврале было убито как минимум 62 турецких военнослужащих.