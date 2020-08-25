Стало известно об ударах ВКС России после гибели генерала в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России провели ряд авиаударов после гибели старшего военного советника в звании генерал-майора Вячеслава Гладких в Сирии. Об этом сообщает портал AMN.

Известно, что удары были нанесены по позициям запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) в центральной Сирии (пустынный регион Бадия-аш-Шам). До этого ВКС нанесли удары по позициям террористов в восточной части города Хомс, в результате чего ИГ лишилось укрытий рядом с Дейр-эз-Зором.

Ранее момент гибели Вячеслава Гладких в Сирии попал на видео. О его гибели Гладких стало известно 18 августа. Сообщалось, что на обочине по пути следования колонны, которая возвращалась с гуманитарной миссии, сработало взрывное устройство. Это произошло возле нефтяного поля Ат-Тайм недалеко от города Дейр-эз-Зор на севере Сирии. Вместе с Гладких убит был также командующий национальной обороны города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и его подчиненные. Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело.