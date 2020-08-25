Чеченские боевики атаковали российско-турецкий патруль в Сирии

Группировка чеченских боевиков «Катаиб Хаттаб аш-Шишани» (входит в «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар», которая запрещена в России) атаковала российско-турецкий патруль на трассе M4 в Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Отмечается, что был поврежден российский бронетранспортер, на фото его эвакуирует турецкий тягач. Telegram-канал «Вестник Дамаска» уточняет, что патруль начал движение около населенного пункта Тарнаба, однако около Урум-эль-Джаузы он остановился из-за подрыва фугаса.

Группировка «Катаиб Хаттаб аш-Шишани» («Батальоны чеченца Хаттаба») названа в честь Амира ибн аль-Хаттаба — наемника, исламистского террориста и полевого командира родом из Саудовской Аравии. Был одним из руководителей вооруженных группировок самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. 20 марта 2002 года уничтожен в результате спецоперации ФСБ.

Инциденты с российско-турецкими патрулями в Сирии происходят регулярно. Так, 17 августа неизвестные также атаковали его. Тогда от взрыва пострадал один турецкий бронеавтомобиль: российские военнослужащие остались невредимы.

О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в провинции, в результате которого в январе-феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.