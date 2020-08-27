Патрули России и Турции в Сирии показали на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Российско-турецкий патруль засняли в районе города Айн эль-Араб (Кобани) сирийской провинции Алеппо. На кадрах видно, как в воздухе летит вертолет. Затем едут российские патрульные машины, к некоторым из которых прикреплены триколоры.

Ранее 27 августа начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом заявил, что Международную коалицию в Сирии заранее предупредили о прохождении колонны российских военных.

26 августа появилось видео того, как российский бронетранспортер (БТР-82А) протаранил американский International MaxxPro в районе населенного пункта Дерик в Сирии. Это произошло после того, как бронемашины США преградили российскому транспорту дорогу.