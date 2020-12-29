Россия отправила подкрепление в ключевой город в Сирии на фоне протурецких атак

Российская армия направила подкрепление в ключевой город Айн-Исса в сирийской провинции Ракка на фоне участившихся атак протурецких боевиков на позиции сирийцев в данном районе. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Как отмечает агентство, в середине декабря в районе Айн-Исса были созданы три совместных российско-сирийских наблюдательных поста. Предполагалось, что благодаря этому удастся стабилизировать ситуацию в провинции и предотвратить ее дальнейшее обострение. Однако, несмотря на договоренности, достигнутые российской, сирийской и турецкой сторонами в ходе переговоров, протурецкие боевики продолжили атаковать позиции «Демократических сил Сирии» (ДСС) в данном районе, а также наносить удары по населенным пунктам, где проживает мирное население.

В результате российское командование решило усилить находящийся в Айн-Исса контингент и отправило туда подкрепление. По данным Al-Masdar News, турецкая сторона должна принять аналогичные меры, перебросив к населенному пункту своих военных и выведя поддерживаемых ею боевиков из данного района.

В октябре 2019-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал в Сирии операцию «Источник мира» против курдов и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В начале ноября того же года Россия и Турция договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.