Раскрыта роль генерала Сулеймани в решении Путина о начале операции в Сирии

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, убитый в начале января в результате удара США, лично уговорил президента России Владимира Путина начать военную операцию в Сирии в 2015 году. Его роль в решении российского президента раскрыл лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насралла, передает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на иранское агентство Fars.

По словам Насраллы, Сулеймани посетил Москву летом 2015-го в надежде добиться от российских властей вмешательства в ситуацию в Сирии. При этом у иранского генерала имелась вся оперативная информация по сложившейся в Сирии ситуации и карты.

В следующий раз Сулеймани приехал в Москву в декабре того же года, спустя три месяца после официального начала российской военной операции в Сирии. Отмечается, что тогда он провел несколько встреч с представителями Минобороны России и лично с Путиным.

Сулеймани погиб в иракском Багдаде 3 января 2020 года при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с генералом были убиты несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.

В Пентагоне заявляли, что приказ об убийстве Сулеймани был отдан лично президентом Дональдом Трампом. Эту идею американскому лидеру мог подать госсекретарь Майкл Помпео. США считали генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Россия проводит военную операцию в Сирии с сентября 2015 года. Целью кампании называлась поддержка правительственной армии и сирийского президента Башара Асада в борьбе с террористами, в том числе с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России).