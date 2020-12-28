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Иран перебросил оружие и военных в Ирак на фоне конфликта с США

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Фото: WANA / Reuters

Иран перебросил оружие и военных в Ирак на фоне конфликта с США. Об этом пишет издание Al Qabas со ссылкой на источники в Исламской Республике.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил страны) перебросил в Ирак ракеты малой дальности и беспилотники, а также два подразделения лучших офицеров КСИР. По данным издания, оружие разместили на объектах и в лагерях, принадлежащих иракским вооруженным группировкам.

По словам источников, КСИР может нанести удары по целям в регионе (необязательно в Ираке) в течение ближайших недель. Вероятно, это произойдет после ухода президента США Дональда Трампа с должности. Издание также полагает, что Тегеран планирует отомстить за убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

26 декабря заместитель командующего отрядом КСИР Мохаммад Хеджази заявил, что на повестке дня остается и месть за убийство главы элитного спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. Американская сторона якобы уже получила «пощечины» за убийство генерала: ими стали масштабные похороны Сулеймани и ответный ракетный удар Ирана по американской военной базе Айн-аль-Асад.

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