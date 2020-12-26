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В Иране напомнили о «суровой мести» США за убийство Сулеймани

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Фото: AZIZ TAHER / Reuters

Месть за убийство иранского генерала Касема Сулеймани — главы элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — остается на повестке дня, заявил заместитель командующего отрядом КСИР Мохаммад Хеджази. Об этом сообщает Tasnim.

По словам Хеджази, ранее американская сторона уже получила «пощечины» за убийство генерала. Он пояснил, что такими «пощечинами» стали масштабные похороны Сулеймани и ответный ракетный удар Ирана по американской военной базе Айн-аль-Асад.

Хеджази заявил, что следующим шагом должно стать изгнание американских сил из региона. «Это всего лишь пощечины, их ждет суровая месть», — отметил он.

Убийство Сулеймани было совершено американскими военными 3 января 2020 года в иракском Багдаде. После этого отношения между странами накалились. В ответ в ночь на 8 января несколько американских военных объектов на территории Ирака были атакованы КСИР Ирана. После этого президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций.

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