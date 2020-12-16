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Дочь убитого американцами Сулеймани сочла Трампа монстром и сравнила с Байденом

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Кадр: RT

Дочь покойного иранского генерала Касема Сулеймани — главы элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — считает президента США Дональда Трампа монстром. Об этом Зейнаб Сулеймани рассказала в интервью RT.

По ее словам, американский лидер неоднократно называл генерала монстром, но такое прозвище больше подходит ему самому. «[Трамп] монстр, а не мой отец. Мой отец очень хорошо выполнял свою работу и очень их рассердил», — заявила женщина. Зейнаб добавила, что на самом деле ее отец — спаситель, защищавший Иран и другие страны Ближнего Востока от террористов и срывавший планы США.

Она также сочла, что избранный президент США Джо Байден, который вступит в должность в январе 2021 года, ничем не отличается от Трампа. «Трамп приказал убить моего отца, а Байден поддержал его. Между ними нет разницы», — сказала Зейнаб. Женщина добавила, что у Ирана проблема не с американскими президентами, а с политикой США в целом, и она со сменой лидера не изменится.

10 декабря сообщалось, что американские военные на Ближнем Востоке усилили боевую готовность из-за опасений на случай возможной атаки Ирана. В Исламской Республике в последнее время несколько раз заявляли, что еще не отомстили за Сулеймани.

Убийство Сулеймани было совершено американскими военными 3 января 2020 года в иракском Багдаде. После этого отношения между странами накалились. В ответ в ночь на 8 января несколько американских военных объектов на территории Ирака были атакованы КСИР Ирана. После этого президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций.

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