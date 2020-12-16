Дочь убитого американцами Сулеймани сочла Трампа монстром и сравнила с Байденом

Дочь покойного иранского генерала Касема Сулеймани — главы элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — считает президента США Дональда Трампа монстром. Об этом Зейнаб Сулеймани рассказала в интервью RT.

По ее словам, американский лидер неоднократно называл генерала монстром, но такое прозвище больше подходит ему самому. «[Трамп] монстр, а не мой отец. Мой отец очень хорошо выполнял свою работу и очень их рассердил», — заявила женщина. Зейнаб добавила, что на самом деле ее отец — спаситель, защищавший Иран и другие страны Ближнего Востока от террористов и срывавший планы США.

Она также сочла, что избранный президент США Джо Байден, который вступит в должность в январе 2021 года, ничем не отличается от Трампа. «Трамп приказал убить моего отца, а Байден поддержал его. Между ними нет разницы», — сказала Зейнаб. Женщина добавила, что у Ирана проблема не с американскими президентами, а с политикой США в целом, и она со сменой лидера не изменится.

После убийства моего отца США полагали, что все остановится, ведь они убили генерала Сулеймани, влиятельного человека на Ближнем Востоке. Но они ошиблись. (...) Это только начало Зейнаб Сулеймани

10 декабря сообщалось, что американские военные на Ближнем Востоке усилили боевую готовность из-за опасений на случай возможной атаки Ирана. В Исламской Республике в последнее время несколько раз заявляли, что еще не отомстили за Сулеймани.

Убийство Сулеймани было совершено американскими военными 3 января 2020 года в иракском Багдаде. После этого отношения между странами накалились. В ответ в ночь на 8 января несколько американских военных объектов на территории Ирака были атакованы КСИР Ирана. После этого президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций.