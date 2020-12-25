Иран испугался последнего удара Трампа перед уходом и усилил оборону

Иран испугался последнего удара президента США Дональда Трампа перед уходом с поста и усилил системы противовоздушной обороны у ядерных объектов. Об этом пишет газета Al Qabas.

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По словам издания, Тегеран опасается любых внезапных событий военного характера, которые могут произойти на фоне напряженности в отношениях с Вашингтоном. Отчасти страх иранской стороны связан с многочисленными угрозами Трампа, который обещал «наказать» страну в случае ее нападения на американских военных в Ираке.

По данным Al Qabas, за защиту ядерных объектов отвечают зенитные комплексы и радиолокационные средства аэрокосмических сил.

В конце декабря сообщалось, что Иран возобновил работу над ядерным оружием на фоне конфликта с США. Согласно данным со спутников, речь идет о подземном ядерном объекте в Фордо — иранском заводе по обогащению урана, который находится южнее Тегерана. Власти Исламской Республики не афишировали возобновление работ, однако западные эксперты опасаются возможности появления у Тегерана ядерного оружия. Поскольку отношения между Ираном и США напряжены, первая сторона может отказаться от намерений использовать его в мирных целях.

С начала 2020 года американское посольство в Багдаде несколько раз подвергалось ракетным ударам. Это начало регулярно происходить после того, как в ночь на 3 января войска США убили генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Через пять дней Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. После очередного обстрела в июле представитель внешнеполитического ведомства США отметил, что Вашингтон считает такие обстрелы угрозой.

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