В Иране подкололи Трампа и вспомнили Обаму

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подколол президента США Дональда Трамп и вспомнил, как тот обвинял своего предшественника Барака Обаму в попытке использовать конфронтацию с Ираном для победы на выборах. Об этом иранский дипломат написал в своем Twitter-аккаунте.

Так глава МИД Ирана отреагировал на обвинения Трампа в атаках на американское посольство в Багдаде. «Подвергая собственных граждан угрозе за рубежом, не получится отвлечь внимание от катастрофических неудач в стране», — написал Зариф.

Иранский дипломат посоветовал Трампу прислушаться к своим же словам и прикрепил коллаж из твитов американского политика за период с 2011 по 2013 год. В них Трамп обвинял Барака Обаму, занимавшего тогда должность президента страны, в попытках начать войну с Ираном. В частности, в 2012 году Трамп написал: «Не позволяйте Обаме использовать Иран, чтобы развязать войну для победы на выборах, — республиканцы, будьте осторожны!» Зариф также прикрепил график со смертностью от коронавируса в США, таким образом, видимо, намекая на «неудачи» американского президента в борьбе с COVID-19.

16 декабря президент Ирана Хасан Роухани порадовался поражению Трампа на президентских выборах. Он заявил, что одной из причин его поражения стал «провал экономической войны» против Тегерана.

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