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ФБР заподозрило Иран в травле не поддержавших Трампа чиновников

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Фото: Brooks Kraft / CORBIS / Corbis via Getty Images

Федеральное бюро расследований (ФБР) заподозрило Иран в причастности к травле и призывам к насилию в отношении американских чиновников, не поддержавших мнение действующего президента США Дональда Трампа о масштабных фальсификациях во время президентских выборов. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, жертвами травли стало 10 дюжины человек, среди которых директор ФБР, ведущий эксперт по кибербезопасности, а также несколько представителей избиркомов. Все они так или иначе заявляли об отсутствии доказательств массовых фальсификаций.

Их фотографии, адреса и персональные данные были опубликованы на сайте «Враги Народа» («Enemies of the People») вместе с обвинениями в «содействии и подстрекательстве к фальсификации выборов». Ссылки на ресурс и имена чиновников были опубликованы в соцсетях с хэштэгами «запомните их лица» и «никакой пощады предателям».

Ранее Президент Ирана Хасан Роухани порадовался поражению Трампа на президентских выборах. По словам Роухани, одной из причин поражения политика стал «провал экономической войны» против Тегерана.

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах», а результаты были подтасованы.

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