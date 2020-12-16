Иран порадовался поражению Трампа на президентских выборах

Президент Ирана Хасан Роухани порадовался поражению бывшего президента Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политика.
Он также объяснил, что одной из причин поражения Трампа стал «провал экономической войны» против Тегерана.
«Американский президент не осознавал реальную мощь и возможности Ирана, он действовал исходя из своих иллюзий», — считает Роухани.
В начале декабря избранный президент США Джо Байден сообщил, что планирует вернуть Вашингтон в соглашение по иранской ядерной программе — так называемый Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он хочет провести переговоры и заключить последующие соглашения с Ираном, которые бы «ужесточили и продлили ограничения на ядерную программу Тегерана, а также коснулись бы ее ракетной программы».
Роухани в свою очередь подчеркивал, что Иран не собирается вести переговоры по своей ракетной программе с новой администрацией США. Вместо этого Тегеран требует внести коррективы в свою политику в отношении Исламской Республики, сняв с нее санкции и компенсировав экономический ущерб, нанесенный стране выходом из «ядерной сделки».