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Иран порадовался поражению Трампа на президентских выборах

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Фото: Globallookpress.com

Президент Ирана Хасан Роухани порадовался поражению бывшего президента Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политика.

Он также объяснил, что одной из причин поражения Трампа стал «провал экономической войны» против Тегерана.

«Американский президент не осознавал реальную мощь и возможности Ирана, он действовал исходя из своих иллюзий», — считает Роухани.

В начале декабря избранный президент США Джо Байден сообщил, что планирует вернуть Вашингтон в соглашение по иранской ядерной программе — так называемый Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он хочет провести переговоры и заключить последующие соглашения с Ираном, которые бы «ужесточили и продлили ограничения на ядерную программу Тегерана, а также коснулись бы ее ракетной программы».

Роухани в свою очередь подчеркивал, что Иран не собирается вести переговоры по своей ракетной программе с новой администрацией США. Вместо этого Тегеран требует внести коррективы в свою политику в отношении Исламской Республики, сняв с нее санкции и компенсировав экономический ущерб, нанесенный стране выходом из «ядерной сделки».

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