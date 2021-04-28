Российские военные вошли в зону ожесточенных боев в Сирии

Российские военные вошли в зону ожесточенных боев в районе Тай города Эль-Камышлы (Камишлия) в Сирии. Благодаря их усилиям тысячи местных жителей смогли вернуться домой. Об этом сообщает близкое к Минобороны РФ издание «Русская весна».

До начала военных столкновений в этом районе проживали около шести тысяч человек. Примерно четыре тысячи из них были вынуждены покинуть свои жилища. Российской стороне удалось остановить жестокие столкновения между правительственными войсками и курдами, выступив посредником в переговорах.

Благодаря этому местные жители смогли вернуться в свои дома по коридорам безопасности. Безопасность на улицах города обеспечивает российская военная полиция в ходе совместных патрулей, а также вертолеты армейской авиации космических силы (ВКС) России.

Кроме того, российский Центр по примирению организовал раздачу 440 продовольственных наборов. Всем нуждающимся была оказана медицинская помощь. Местные жители высоко оценили вклад России в восстановление мира и безопасности в городе, встречая военных с флагами Сирии и РФ.

О том, что российские военные вмешались в конфликт курдов с сирийской армией, стало известно ранее. По данным агентства Associated Press, боевые действия начались во вторник, 20 апреля, после того, как силы президента Сирии Башара Асада открыли огонь по курдам. В результате атаки погиб командир курдских вооруженных формирований, еще несколько человек получили ранения.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.