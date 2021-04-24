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В Германии Асада обвинили в государственном терроризме

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Хайко Маас
Хайко Маас
Фото: Reuters

Глава МИД Германии Хайко Маас обвинил президента Сирии Башара Асада в государственном терроризме и постоянном нарушении прав человека в стране. Его слова передает РИА Новости.

«Тот, кто травит собственное население химикалиями и газом, по всем критериям международного права совершил преступление. И это причина, по которой мы не готовы вообще вступать в контакт с этим режимом», — заявил Маас. Он отметил, что вести переговоры с Асадом предлагала российская сторона, однако Германия к этому не готова.

«До тех пор, пока эта война продолжается, я не вижу никого среди западного сообщества государств, готового к обсуждению с Асадом того, как окончить эту войну», — заключил он.

Ранее Великобритания, Германия, Италия, Соединенные Штаты и Франция отказались признавать предстоящие президентские выборы в Сирии честными. На президента Башара Асада возложили ответственность за продолжающуюся войну и вызванные ей страдания сирийского народа.

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