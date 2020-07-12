Совбез ООН с пятой попытки принял резолюцию по Сирии

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении на год трансграничного механизма помощи Сирии. Об этом заявил в субботу постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген, председательствующий в совете в июле, передает ТАСС.

Проект поддержали 12 членов Совбеза. Еще три страны, включая Россию, воздержались от голосования. Итоговая резолюция постановляет продлить действие резолюции 2139 на 12 месяцев и исключить из механизма пункты «Баб-эс-Салям», (Сирии и Турции), «Эль-Ярубия» (граница с Ираком) и «Аль-Рамта» (граница с Иорданией). Поставка будет осуществляться только через один пункт на границе с Турцией — «Баб-эль-Хава».

Прошедшее заседание стало пятой попыткой Совбеза за неделю продлить действие трансграничных гуманитарных операций.

11 июня Совбез ООН вновь отказался от российской резолюции по Сирии. 9 июля отклонили еще один вариант резолюции России. Москва считает необходимым постепенно сворачивать трансграничный механизм помощи Сирии и предлагала продлить поставки на полгода только через один контрольно-пропускной пункт «Баб-эль-Хава».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснял, что обозначенные в качестве гуманитарных объекты на деле использовались террористами. Он отмечал, что механизм деконфликтинга в Арабской Республике используют для дезинформации.

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