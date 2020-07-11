Совбез ООН вновь отказался от российской резолюции по Сирии

Совет Безопасности (СБ) ООН не принял второй российский вариант резолюции о доставке гуманитарной помощи в Сирию через один пропускной пункт на границе с Турцией. Об этом заявил постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген, передает ТАСС.

Четыре голоса были «за», против проекта высказались семь членов голосования, еще четыре страны воздержались. Документ поддержали Россия, Китай, Вьетнам и Южная Африка. Высказались против Великобритания, США, Франция, Бельгия, Германия, Доминиканская Республика и Эстония. Воздержались от голосования Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины и Тунис.

9 июля в Совбезе отклонили первый вариант резолюции России, который также не набрал нужного числа голосов.

8 июля сообщалось, что Россия предложила Совбезу ООН принять свой проект резолюции по помощи Сирии взамен отклоненного организацией. Москва считает необходимым постепенно сворачивать трансграничный механизм помощи Сирии и предлагает продлить поставки на полгода только через один контрольно-пропускной пункт на границе с Турцией — КПП «Баб- эль-Хава».

В декабре 2019 года Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Эти государства предлагали продлить срок действия механизма, исключив из него погранпереход Аль-Рамата, до 10 января 2021 года.

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