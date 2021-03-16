На Западе отказались признавать выборы в Сирии

Великобритания, Германия, Италия, Соединенные Штаты и Франция отказались признавать предстоящие президентские выборы в Сирии честными. Совместное заявление глав внешнеполитических ведомств пяти стран было опубликовано на сайте Госдепартамента США.

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Документ был опубликован в день 10-й годовщины начала конфликта Сирии. Министр возложили ответственность за продолжающуюся войну и вызванные ей страдания сирийского народа на президента Башара Асада.

Вместе с тем, на Западе призвали правительство Асада и его сторонников серьезно включиться в политический процесс и привлечь к нему всех сирийцев, включая проживающих за рубежом и внутренне перемещенных лиц. «Предлагаемые президентские выборы в Сирии в этом году не будут ни свободными, ни честными, и они не должны привести к какой-либо мере нормализации отношений международного сообщества с сирийским режимом», — говорится в заявлении.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки.