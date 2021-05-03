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Названы кандидаты на пост нового президента Сирии

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Высший конституционный суд Сирии назвал кандидатов, получивших право участвовать в предстоящих президентских выборах, сообщает агентство SANA.

К выборам допущены три человека: действующий президент страны Башар Асад, генеральный секретарь оппозиционного Демократического фронта Махмуд Ахмад Мерии и член Социалистической юнионистской партии, бывший министр по делам народных собраний Абдулла Саллюм Абдулла.

Выборы президента пройдут в Сирии 26 мая. Всего была подана 51 заявка на участие в данной кампании; 48 из них отклонены из-за «несоответствия конституционным и правовым нормам», уточняет агентство.

Башар Асад занимает пост главы государства второй срок подряд и намерен избираться в третий раз.

В середине марта Великобритания, Германия, Италия, Франция и США отказались признавать честными предстоящие президентские выборы в Сирии.

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