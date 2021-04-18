Назначена дата проведения президентских выборов в Сирии

Народный совет Сирии назначил дату проведения президентских выборов в стране. Мероприятие пройдет 26 мая, а выдвижение кандидатов начнется 19 апреля. Об этом сообщают «РИА Новости».

На заседании парламента отметили, что 26 мая проголосовать за кандидатов смогут все граждане Сирии, находящиеся на территории страны. Сирийцы, которые в тот день не смогут быть на родине, получат возможность отдать свой голос на территории дипмиссий 20 мая. Для них голосование будет проводиться с семи часов утра до семи вечера по местному времени.

«Регистрация кандидатов начинается с понедельника, 19 апреля, и продлится в течение десяти дней», — отметили представители Народного совета Сирии.

Еще за месяц до назначения даты Великобритания, Германия, Италия, Соединенные Штаты и Франция отказались признавать предстоящие президентские выборы в Сирии честными. Вместе с тем, на Западе призвали правительство Асада и его сторонников серьезно включиться в политический процесс и привлечь к нему всех сирийцев, включая проживающих за рубежом и внутренне перемещенных лиц.