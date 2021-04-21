Башар Асад подал заявку на президентские выборы

Сирийский лидер Башар Асад выдвинул свою кандидатуру, чтобы участвовать в президентских выборах. Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что Высший конституционный суд зарегистрировал запрос Асада на то, чтобы поучаствовать в выборах. Таким образом, политик намерен избраться президентом в третий раз.

Асад стал шестым кандидатом, подавшим заявку. Регистрация началась 19 апреля. Среди зарегистрированных на выборы также есть одна женщина.

Выборы назначены на 26 мая.

Башар Асад занял пост президента Сирии в 2000 году и был переизбран в 2014-м. Он «унаследовал» должность от отца, экс-президента Хафеза Асада, который умер от сердечного приступа в июне 2000-го. Тогда страну возглавил совещательный комитет во главе с Абделем Халимом Хаддамом. Одним из первых указов комитет дал Башару звание маршала.

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