Президент Сирии Башар Асад победил коронавирус

Башар Асад и его жена Асма победили коронавирус: супруги окончательно выздоровели. Об этом говорится в сообщении пресс-службы политика в Twitter.

Лидер страны и его жена уже возвращаются к работе в привычном режиме. Ранее они находились на карантине на протяжении более двух недель. Отмечается, что симптомы заболевания у супругов исчезли.

О том, что Асад заразился коронавирусом, стало известно 8 марта. В октябре прошлого года также сообщалось, что сирийский лидер захотел привиться российской вакциной «Спутник V».

По последним данным, в Сирии выявлено более 18,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 1247 человек.

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