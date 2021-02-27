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Пушков предостерег Байдена от ошибок Обамы

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Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Сенатор Алексей Пушков предостерег действующего президента США Джо Байдена от ошибок, которые совершал на этом посту Барак Обама в отношении России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Застоявшиеся в политическом стойле демократы бьют копытом: вчера они бомбили Сирию, а сегодня уже заявляют, что готовятся ввести новые санкции против России, обещая принять их очень скоро — в течение недель, не месяцев. Спешат, так сказать, обрадовать мир, а на деле — [ведут] русофобскую публику», — отметил член Совфеда.

Он подчеркнул, что Байдену следовало бы сделать выводы из ошибок Обамы, «но он не хочет».

Ранее Белый дом пообещал ввести санкции против России в течение нескольких недель. Пресс-секретарь администрации нынешнего президента Джен Псаки перечислила вменяемые Москве «вмешательство» в выборы и хакерскую атаку, а также награды, которые якобы предлагались за убийство американских солдат в Афганистане. Администрация США продолжает анализ всех этих аспектов, заключила она.

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