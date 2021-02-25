В Пентагоне назвали Россию угрозой существования США и Европы

Россия, несмотря на введенные против нее экономические санкции, остается угрозой существования для США и Европы. Об этом заявил глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс на форуме ассоциации ВВС. Его слова приводятся на сайте Пентагона.

Уолтерс пояснил, что Москва проводит «дестабилизирующие и злонамеренные действия» в мире, при этом многие действия происходят рядом с Европой. В частности, Россия пытается разделить и ослабить партнеров и союзников США, убежден он. Кроме того, страна вместе с Китаем продолжает милитаризацию Арктики и пытается создать экономический плацдарм для регионального влияния, указал он.

Генерал добавил, что обеспечение безопасности США требует глобальных усилий. «Мы живем во время конкуренции великих держав. Победа сейчас гарантирует, что конкуренция великих держав не перерастет в глобальную войну», — заключил Уолтерс.

Ранее кандидат на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс призвал США не недооценивать Россию. При этом он отнес страну к числу «ослабевающих держав». По его словам, во время президентства Владимира Путина Москва обладает такими же возможностями, как и «восходящие державы» вроде Китая. В связи с этим он счел необходимым холодно и трезво оценивать исходящие от России угрозы.