Шеф Пентагона пообещал Украине помощь в борьбе с «российской агрессией»

Шеф Пентагона Ллойд Остин пообещал украинскому коллеге Андрею Тарану помощь в борьбе с Россией. Об этом сообщили в американском военном ведомстве, передает ТАСС.

Министр обороны заверил Тарана, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Также Пентагон «продолжит выстраивать потенциал украинских сил для более эффективной защиты против "российской агрессии"», — говорится в сообщении.

Тем не менее, Остин указал на необходимость проведения реформ в оборонном секторе Украины.

2 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил его в готовности Вашингтона поставлять Киеву летальное оружие на фоне войны в Донбассе. Также американский представитель подтвердил намерение администрации президента США Джо Байдена усилить экономическую и военную поддержку Украины.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей объявили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть мятежный регион силой, но безуспешно. В настоящий момент украинское правительство не контролирует такие города, как Донецк, Луганск, Горловка, Макеевка, Краснодон и другие.

Украина обвиняет Россию в оккупации Донбасса. Москва отвергает подобные обвинения.