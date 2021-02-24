Кандидат на пост главы ЦРУ назвал ошибкой недооценку «ослабевающей» России

Кандидат на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс призвал США не недооценивать Россию. Об этом он заявил на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры. Выступление доступно на сайте специального комитета по разведке сената Конгресса США.

«Я усвоил, что всегда является ошибкой недооценивать Россию при [президенте Владимире] Путине», — сказал Бернс. При этом кандидат на пост главы ЦРУ отнес страну к числу «ослабевающих держав». По его словам, во время президентства нынешнего главы государства Москва обладает такими же возможностями, как и «восходящие державы» вроде Китая. В связи с этим он счел необходимым холодно и трезво оценивать исходящие от России угрозы.

По мнению Бернса, Вашингтону важно работать по максимуму с союзниками и партнерами. «Имеет смысл расширять круг стран, которые будут давать отпор России», — указал кандидат на пост главы ЦРУ. Он добавил, что американская политика оказывается более эффективной, когда Москва видит ответы не только со стороны США, но и Европы.

Кандидатуру Бернса на пост главы разведуправления выдвинул действующий глава Белого дома Джо Байден.

Ранее Бернс назвал Китай крупнейшим геополитическим соперником США. Он подчеркнул, что конкуренция с Пекином станет для Вашингтона задачей десятилетия. Кандидат на этот пост также напомнил слова Байдена о том, что «победа над Китаем в конкурентной борьбе будет ключевой [задачей для американской] национальной безопасности в предстоящие десятилетия».