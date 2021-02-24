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Кандидат на пост главы ЦРУ назвал крупнейшего геополитического соперника США

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Фото: Phil Walter / Getty Images

Кандидат на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс назвал крупнейшего геополитического соперника США. По его мнению, этим соперником является Китай. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте специального комитета по разведке сената Конгресса США.

Он подчеркнул, что конкуренция с Пекином станет для Вашингтона задачей десятилетия. «Сегодняшняя обстановка [в мире] становится все более сложной и конкурентной. Это мир, в котором сохраняются знакомые угрозы — от терроризма и распространения ядерного оружия до агрессивной России, провокационной Северной Кореи и враждебного Ирана. Но это также мир новых вызовов, в котором изменение климата и отсутствие глобальной безопасности в области здравоохранения наносят тяжелый урон американскому народу, в котором киберугрозы представляют все большую опасность для нашего общества и в котором враждебное, хищническое руководство Китая представляет собой крупнейшее геополитическое испытание», — заявил Бернс.

Он также напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что «победа над Китаем в конкурентной борьбе будет ключевой [задачей для американской] национальной безопасности в предстоящие десятилетия».

Кандидатуру Бернса на пост главы разведуправления выдвинул действующий глава Белого дома.

Ранее стало известно, что США и Канада объединились для противостояния Китаю. «Это включает координацию наших подходов, чтобы лучше конкурировать с Китаем и лучше защищать наши ценности», — сказал Байден.

20 февраля сообщалось, что президент США захотел вместе с Евросоюзом бороться с Китаем и противостоять его «экономическим злоупотреблениям и принуждению». Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Байден заявил, что США и их иностранные партнеры должны «заставить Китай отчитаться за его экономическую практику».

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