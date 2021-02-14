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Китай ответил на критику США по работе ВОЗ в Ухане

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Фото: Aly Song / REUTERS

Соединенные Штаты создали значительные препятствия для международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится в заявлении на сайте посольства Китая в США.

Дипломаты указали, что США в последние годы предприняли ряд шагов, которые серьезно подорвали работу ряда международных институтов, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Эти действия нанесли серьезный ущерб международному сотрудничеству по борьбе COVID-19.

«ВОЗ — это авторитетная международная организация, а не ярмарка, куда можно приходить и уходить по своему желанию. При этом США, действуя так, как будто ничего не случилось, показывают пальцами на те страны, которые честно поддерживали ВОЗ, и на саму Всемирную организацию здравоохранения», — отметили в дипмиссии.

При этом китайские дипломаты приветствовали решение США вернуться в ВОЗ и выразили надежду, что новая администрация США будет придерживаться самых высоких стандартов и проявит серьезную, искреннюю, прозрачную и ответственную позицию.

13 февраля США выразили беспокойство в связи с первоначальными выводами ВОЗ о происхождении коронавируса. Ранее ВОЗ назвала передачу COVID-19 от промежуточного носителя к человеку наиболее вероятной гипотезой происхождения пандемии. При этом эксперты организации не смогли установить источник коронавируса среди животных в Ухане. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что остаются вопросы о том, как эксперты пришли к этим выводам.

Ранее китайские власти отказались передать ВОЗ данные о самых первых днях вспышки эпидемии. Международная группа экспертов с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования, чтобы выяснить происхождение COVID-19.

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