Описаны последствия назначения на пост главы ЦРУ специалиста по Кадырову

Бывшему американскому послу в России и специалисту по Кавказу Уильяму Бернсу, которого избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост директора ЦРУ, на данном этапе не будет интересен кавказский регион. Вероятные последствия новых назначений в администрации президента США описали эксперты в беседе с изданием «Кавказ.Реалии».

По мнению аналитика по Северному Кавказу американского The Jamestown Foundation Валерия Дзуцати, это связано с относительным затишьем в данном регионе. Однако Бернс, в свое время подробно писавший, в частности, о Рамзане Кадырове, получая информацию о Кавказе, будет лучше знать, о чем идет речь. «Так как он дипломат, то, соответственно, мне кажется, будет укрепляться информационная составляющая, но каких-то практических последствий я не ожидаю», — предположил Дзуцати.

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Исследователь высшей школы политических наук CERI Sciences-Po Торнике Гордадзе считает, что назначение Бернса следует рассматривать в связке с другими назначениями в администрации Байдена. По его мнению, в новой американской администрации будут уделять особое место демократическим ценностям. Кроме того, эксперты отмечают, что назначение дипломата, знающего Россию и Ближний Восток, говорит о том, что новый президент уделяет большое внимание внешним факторам влияния на внутреннюю политику США.

Байден предложил назначить Бернса главой ЦРУ 11 января. Послом в России Бернс служил в 2005-2008 годах. Сейчас он занимает пост президента аналитического центра по международным отношениям Фонда Карнеги (Carnegie Endowment for International Peace).

В 2010-м на сайте Wikileaks был обнародован доклад Бернса по Чечне, датированный 2006 годом. В документе говорилось, что глава Чечни Рамзан Кадыров забирает себе около трети всех денег, которые выделяются на восстановление республики. Дипломат назвал трансферты из Москвы платой за спокойствие и безопасность в Чечне. Бернс при этом подчеркивал, что российским властям приходится держать в республике большой военный контингент, чтобы «бывшие сепаратисты оставались бывшими». Бернс также заявлял о проблеме с соблюдением прав человека в республике и называл Кадырова жестоким головорезом. В Чечне не стали комментировать доклад дипломата, заявив, что не имели возможности ознакомиться с ним.

В декабре 2020 года США ввели санкции против Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения. Причиной для этого называют нарушение человеческих прав. Синхронно с США санкции против лиц и организаций, связанных с нарушениями человеческих прав в Чечне, ввела Великобритания.