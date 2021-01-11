Бывшего посла США в России предложили сделать главой ЦРУ

Избранный президент США Джо Байден выдвинул бывшего посла страны в России Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на команду демократа.

Бернс — бывший заместитель госсекретаря США. В сумме он проработал американским дипломатом 33 года.

Послом в России Бернс служил в 2005-2008 годах. Сейчас он занимает пост президента аналитического центра по международным отношениям Фонда Карнеги (Carnegie Endowment for International Peace).

В декабре Байден также выдвинул коренную американку Деб Хааланд на пост главы МВД, а экс-главу ФРС Джанет Йеллен — на пост главы министерства финансов. На должность министра энергетики новый президент США предложил экс-губернатора Мичигана Дженнифер Грэнхолм. Байден также пригласил своего бывшего соперника, демократа Пита Буттиджича занять пост министра транспорта в правительстве.

Сенат рассмотрит предложенные кандидатуры не ранее конца января.

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