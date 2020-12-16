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Байден пригласил бывшего соперника в правительство

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Джо Байден и Пит Буттиджич
Джо Байден и Пит Буттиджич
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Избранный президент США Джо Байден пригласил демократа Пита Буттиджича занять пост министра транспорта в правительстве. Об этом пишет CNN.

Буттиджичу 38 лет. Это бывший офицер военно-морской разведки США, экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана), он — открытый гей. Его также хотели выдвинуть на должность министра торговли и посла США в одной из стран, утверждает CNN.

Демократ был соперником Байдена на президентских выборах 2020-го, но покинул гонку в марте. На посту мэра Буттиджич отличился своими инфраструктурными проектами и критиковал администрацию бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за недостаточное развитие этой отрасли.

Теперь кандидатуру демократа должен утвердить сенат. Помимо Буттиджича, на должность претендуют мэр Чикаго Рам Эмануэль, губернатор штата Род-Айленд Джина Раймондо и мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Он получил 55 голосов выборщиков в штате Калифорния, таким образом набрав 302 голоса. Для победы в президентской гонке необходимо было получить 270 голосов выборщиков. Демократ назвал решение коллегии выборщиков ясной победой, одержанной им над действующим тогда главой государства Дональдом Трампом.


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