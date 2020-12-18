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Байден выдвинул коренную американку на пост главы МВД

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Деб Хааланд
Деб Хааланд
Фото: Globallookpress.com

Избранный президент США от Демократической партии Джо Байден выдвинул коренную американку Деб Хааланд на пост главы министерства внутренних дел США. Об этом сообщает газета The New York Times.

Если ее кандидатуру на пост главы МВД утвердит Сенат, то 60-летняя Хааланд станет первой в истории США представительницей коренного населения, получившей должность министра. На новом посту она будет заниматься вопросами землепользования и примет участие в осуществлении предложенной Байденом политики в области изменения климата.

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