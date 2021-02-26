Познер рассказал о стремлении использовать раскол в обществе против России

Телеведущий Владимир Познер рассказал, что зарубежные силы стремятся использовать раскол, наметившийся в российском обществе, против страны. Об этом он сообщил в YouTube-интервью журналистке и продюсеру из Казахстана Акмарал Баталовой.

«Конечно, я не сомневаюсь в том, что есть силы, которые пытаются использовать раскол, существующий в нашем обществе», — заявил журналист. По его словам, жители страны делятся на советских и несоветских, и именно различия в их взглядах являются причиной конфликтов.

Познер уверен, что эти люди имеют совершенно разные мнения о том, какой должна быть страна. Он добавил, что не сторонник конспирологии, но считает, что каждая страна пытается использовать слабость другой страны, когда имеется политическая конкуренция.

По мнению Познера, ситуацию в России можно сравнить с тем расколом, который произошел в США в последние годы — на сторонников и противников 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее Познер заявил, что режиссер Никита Михалков своим предложением лишать гражданства за призывы к санкциям против России тянет страну «во времена СССР». Он подчеркнул, что считает подобные высказывания «довольно позорными».