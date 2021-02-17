Познер заявил о дискриминации России со стороны Запада

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил о несправедливой дискриминации России со стороны Запада. Он высказал мнение в эфире НСН.

По словам ведущего, Запад не хочет иметь дел с Россией еще со времен 42-го президента США от Демократической партии Билла Клинтона.

«На мой взгляд, Россия подвергается несправедливой дискриминации со стороны Запада. Причем это происходит давно, со времен второго срока Билла Клинтона. В конечном итоге Россия реагирует таким образом, поскольку Запад явно дает ей понять, что не хочет иметь с ней дело. Поэтому если и будет опускаться [железный] занавес, то не со стороны России», — заявил Познер.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с ЕС, если Брюссель введет санкции против чувствительных секторов российской экономики. Министр подчеркнул, что Россия не хочет изолироваться от остального мира, но не должна исключать такого развития событий.

Ранее в феврале Познер заявил, что готов уйти с Первого канала в случае цензуры его передачи. Он подтвердил три случая цензуры его программы. Журналист заверил, что при повторении подобной ситуации намерен покинуть телеканал. Познер признал, что технически вырезать часть его передачи все еще возможно.