Познер выбрал лучшее место для жизни между США, Россией и Францией

Журналист и телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопрос зрителя, выбрал наиболее предпочтительное место для жизни между США, Россией и Францией. Его комментарий приводится на сайте «Познер Online».

«Мне лучше всего живется во Франции. Просто потому что я себя там чувствую по-настоящему дома», — отметил журналист. По его словам, это ощущение он испытывает не только в своей квартире в Париже. «Где бы я ни был во Франции — мне хорошо», — подчеркнул Познер.

По словам ведущего, выбор лучшего место для жизни зависит от «личного внутреннего устройства» человека. Он подчеркнул, что тем, кто не знает французского языка, и тем, кому не нравятся французы, вряд ли понравится жизнь в стране.

«Если говорить о городах, то Париж и Нью-Йорк. Когда меня спрашивают: кто вы? Я говорю: я парижский ньюйоркец. Нью-йоркский парижанин. Как хотите», — заключил Познер.

Ранее Познер заявил, что не является иностранным агентом в России, так как у него в наличии три паспорта, а деятельность связана не только с Россией. С точки зрения российского законодательства такой статус присудили бы, если бы он был только российским гражданином, пояснил журналист.

Познер родился в Париже в 1934 году, его мать была француженкой, а отец — сыном эмигрантов. Несколько лет семья жила в США и Германии. С 2008 года он ведет на Первом канале авторскую передачу «Познер», а также снимает фильмы о путешествиях. Имеет гражданства России, Франции и США.