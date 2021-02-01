Познер объяснил свое отсутствие в списке иностранных агентов

Ведущий Первого канала Владимир Познер заявил, что не является иностранным агентом, так как у него в наличии три паспорта, а его деятельность связана не только с Россией. Свое отсутствие в списке он объяснил в беседе со зрителем, расшифровка которой опубликована на сайте «Познер Online».

«Это никак не приклеивается ко мне, потому что у меня три паспорта. А был бы один – конечно, меня бы сразу определили бы в "агенты"», — подчеркнул журналист.

Познер пояснил, что мог бы с точки зрения российского законодательства быть признанным иностранным агентом, если бы был только российским гражданином и получал финансовую поддержку в своей работе из-за рубежа.

«Дело в том, что я иностранец, в том числе потому, что у меня французский паспорт и американский паспорт, поэтому агентом я не могу быть», — заверил ведущий. По его словам, заработки связаны не только с Россией. Познер уточнил, что также читает лекции в Англии, в Америке и во Франции, получая за это деньги.

При этом он выразил мнение, что закон об иностранных агентах — бред. В пример он привел женщину, которая помогает детям с психическими проблемами, и носит такой статус только потому, что часть финансирования приходит из-за рубежа. «Бред просто, но тем не менее», — заключил журналист.

Ранее Владимир Познер заявил, что передумал удалять аккаунты своего официального сайта из всех соцсетей и развивать в дальнейшем только канал в мессенджере Telegram. Получив множество сообщений от поклонников, журналист решил прислушаться к мнению аудитории.

Познер родился в Париже в 1934 году, его мать была француженкой, а отец — сыном эмигрантов. Несколько лет семья жила в США и Германии. В 1985-1986 годах журналист проводил телемосты с зарубежными странами, в том числе с США, из Ленинграда. С 2008 года он ведет на Первом канале авторскую передачу «Познер», а также снимает фильмы о путешествиях. Имеет гражданства России, Франции и США.