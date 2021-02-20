Познер оценил шансы Трампа на победу в следующих выборах

Журналист и телеведущий Владимир Познер поделился мыслями по поводу желания бывшего президента США Дональда Трампа принять участие в следующих выборах. Его точка зрения опубликована на сайте «Познер Онлайн».

Ведущий ответил на вопросы читателя о том, есть ли у Трампа шансы на победу в будущих выборах и готовится ли политик к реваншу. Подписчик также вспомнил слова Познера о том, что вероятным следующим кандидатом на президентский пост от демократов станет нынешний вице-президент Камала Харрис.

«Не сомневаюсь, что Трамп мечтает о реванше. Если бы выборы состоялись сегодня, Харрис вряд ли выиграла бы, она пока недостаточно известна. Но предсказать, что будет через три года, невозможно», — оценил шансы Трампа телеведущий.

Ранее Познер сделал прогноз о том, как будут развиваться отношения России и США при 46-м американском президенте Джо Байдене. Ведущий предположил, что в отношениях двух стран могут быть и позитивные моменты. В качестве примера он привел продление на пять лет договора по стратегическим наступательным вооружениям, а также предположил, что США вернутся к Договору по открытому небу.