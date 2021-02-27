Белый дом пообещал ввести санкции против России в течение недель. Об этом заявила пресс-секретарь администрации нынешнего президента Джен Псаки, ее цитирует РИА Новости.

«В течение недель, не месяцев», — ответила Псаки на вопрос журналистов о том, когда ожидаются новые санкции Вашингтона в отношении Москвы.

По ее словам, «российский вопрос» включает несколько компонентов. Так, Псаки перечислила вменяемые Москве «вмешательство» в выборы и хакерскую атаку, а также награды, которые якобы предлагались за убийство американских солдат в Афганистане. Администрация США продолжает анализ всех этих аспектов, заключила она.

Москва ранее неоднократно отвергала обвинения по всем этим пунктам.

Ранее в феврале глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс заявил, что РФ, несмотря на введенные против нее экономические санкции, остается угрозой существования для США и Европы. Он обвинил Москву в «дестабилизирующих действиях» и милитаризации Арктики. По его словам, обеспечение безопасности США требует глобальных усилий.