В Госдуме отреагировали на заявление Пентагона об угрозе из России для США

«Призрак российской угрозы» приносит стабильный заработок компаниям, которые продают вооружения, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек. Так он отреагировал на заявление Пентагона о том, что Россия угрожает существованию США и Европы, сообщает RT в четверг, 25 февраля.

По его мнению, корпорации боятся потерять деньги, поэтому и поддерживают этот тренд.

Депутат также отметил, что власти США активно вмешиваются во внутренние дела других стран, используя в разговорах упоминания об авианосце. «Так что зря американский командующий строит из себя миротворца», — добавил Бальбек.

Ранее в четверг глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс заявил, что РФ, несмотря на введенные против нее экономические санкции, остается угрозой существования для США и Европы. Он обвинил Москву в «дестабилизирующих действиях» и милитаризации Арктики. По его словам, обеспечение безопасности США требует глобальных усилий.

Ранее кандидат на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс призвал холодно и трезво оценивать исходящие от России угрозы.