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В Госдуме отреагировали на заявление Пентагона об угрозе из России для США

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Руслан Бальбек
Руслан Бальбек
Фото: пресс-служба Госдумы РФ

«Призрак российской угрозы» приносит стабильный заработок компаниям, которые продают вооружения, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек. Так он отреагировал на заявление Пентагона о том, что Россия угрожает существованию США и Европы, сообщает RT в четверг, 25 февраля.

По его мнению, корпорации боятся потерять деньги, поэтому и поддерживают этот тренд.

Депутат также отметил, что власти США активно вмешиваются во внутренние дела других стран, используя в разговорах упоминания об авианосце. «Так что зря американский командующий строит из себя миротворца», — добавил Бальбек.

Ранее в четверг глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс заявил, что РФ, несмотря на введенные против нее экономические санкции, остается угрозой существования для США и Европы. Он обвинил Москву в «дестабилизирующих действиях» и милитаризации Арктики. По его словам, обеспечение безопасности США требует глобальных усилий.

Ранее кандидат на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс призвал холодно и трезво оценивать исходящие от России угрозы.

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