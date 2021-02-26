США ввели санкции против 76 человек из Саудовской Аравии

Администрация США ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкуджи, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Госдепа, эти 76 человек «угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашкуджи, но не только в нем». Также американская администрация намерена принять «дополнительные меры, чтобы подкрепить осуждение мировым сообществом данного преступления и дать отпор тем правительствам, которые действуют за пределами границ» своих стран, чтобы угрожать журналистам и предполагаемым диссидентам и нападать на них, подчеркнул Блинкен.

Кроме того, Минфин США в рамках «Глобального акта Магнитского» ввел санкции против ближайшего помощника наследного принца королевства Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда — генерала Ахмеда Асири. В черный список внесли также подчиняющееся наследному принцу элитное подразделение нацгвардии, которое американская разведка подозревает в причастности к убийству Хашкуджи.

Ранее Национальная разведка США представила доклад, в котором обвинила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в одобрении операции по похищению или убийству саудовского журналиста Джемаля Хашкуджи.

7 сентября 2020 года суд в Саудовской Аравии приговорил восьмерых человек к тюремному заключению за убийство саудовского журналиста-диссидента Джемаля Хашкуджи. Судьи передумали казнить убийц — предполагалось, что пятеро из них подвергнутся высшей мере наказания. Пять человек получили по 20 лет тюремного заключения, один осужденный проведет в тюрьме десять лет, еще двое — по семь лет. Невеста журналиста назвала такое решение суда фарсом. В октябре она подала в суд против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, обвинив его в причастности к этому преступлению.

Хашкуджи исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в новый брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили.