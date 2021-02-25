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Между убийцами Хашкуджи и наследным принцем Саудовской Аравии нашли связь

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Фото: Chris McGrath / Getty Images

Между убийцами саудовского журналиста Джемаля Хашкуджи и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом нашли связь: наемники якобы воспользовались двумя чартерными самолетами, принадлежащими компании политика. Об этом пишет CNN со ссылкой на закрытые материалы судебного иска, поданного бывшим сотрудником саудовских спецслужб Саадом аль-Джабри.

Согласно документам, компанию Sky Prime Aviation, на которую зарегистрированы частные самолеты, купил Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии еще в конце 2017 года. Фонд возглавляет наследный принц КСА.  

CNN напоминает, что, согласно одному из отчетов ООН, после убийства Хашкуджи наемники быстро скрылись и направились к тем самым частным самолетам.

Хашкуджи исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в новый брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили.

Турецкое правительственное издание Yeni Safak со ссылкой на аудиозаписи, подтверждающие расправу в консульстве, сообщало, что в процессе пыток журналисту отрезали пальцы и голову. На эти же аудиозаписи ссылались и другие СМИ, однако турецкие власти не представили их широкой общественности.

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