Наследный принц Саудовской Аравии перенес операцию

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауда перенес хирургическую операцию. Об этом сообщает Саудовское агентство печати.

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Врачи с помощью лапароскопии успешно удалили аппендикс 35-летнему наследнику престола. Операция проходила в медицинском комплексе имени короля Фейсала в Эр-Рияде.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман известен в своей стране как сторонник прогрессивных реформ, однако, по мнению правозащитников, под прикрытием этой деятельности кронпринц устраивает политические репрессии и злоупотребляет властью. Помимо этого его обвиняли в причастности к жестокому убийству журналиста Джамаля Хашкуджи на территории саудовского консульства в Стамбуле. Также считается, что подконтрольные принцу спецслужбы занимаются незаконной слежкой за гражданами и взломом их аккаунтов в социальных сетях.