Саудовского принца обвинили в сокрытии репрессий за успешными реформами

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд скрывает политические репрессии и злоупотребления властью за прогрессивными реформами. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

«Мухаммед бин Салман создал сектор развлечений и позволил женщинам путешествовать и водить машину, однако одновременно с этим власти Саудовской Аравии упрятали многих ведущих мыслителей и активистов страны под замок», — отметил заместитель директора по Ближнему Востоку HRW Майкл Пейдж. Он указал, что некоторые из пострадавших призывали к изменениям, которые проводит наследный принц.

Правозащитники также сообщили, что Саудовская Аравия использует новейшие технологии для слежки за гражданами и взлома аккаунтов в Twitter. По словам бывшего директора Саудовской федерации кибербезопасности и программирования Сауда аль-Кахтани, у служб безопасности есть возможность взламывать аккаунты тех, кто критикует политику Эр-Рияда.

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В HRW отметили, что кампания по зачистке политически невыгодных деятелей началась с назначения Мухаммеда бин Салмана наследным принцем в 2017 году. Сначала власти отстранили сотрудников службы безопасности и разведки, затем передали прокуратуру и аппарат безопасности страны под надзор королевского двора. После этого началась целая серия арестов, в частности, задержания 70 критиков режима, среди которых были мусульманские лидеры, ученые и интеллектуалы. Упоминается и содержание десятков представителей саудовской элиты и бизнеса в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде в сентябре 2017-го под предлогом борьбы с коррупционерами.

В докладе также упомянуты правозащитницы, которых спецслужбы Саудовской Аравии задержали в мае 2018 года. Девушки неоднократно выступали за изменение законодательства страны, особенно за послабления в отношении женщин. Их обвинили в подрыве национальной безопасности и получении финансирования из-за границы.

Аресты начались после того, как принц Мухаммед объявил о проведении реформ, отмечается в докладе. В частности, он стал «лицом реформирования экономики страны», когда представил программу по снижению зависимости страны от нефти. Кроме того, при принце саудовским женщинам разрешили водить машину, получать паспорта и выезжать за границу без разрешения родственников-мужчин.

Отношения Эр-Рияда с мировым сообществом серьезно ухудшились после убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашкуджи в октябре 2018 года. Мужчина исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. О совершенном преступлении саудовские власти заявили спустя 18 дней.

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