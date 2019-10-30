Обаму незаконно проспонсировали арабы

Бизнесмены из Саудовской Аравии проспонсировали торжества по случаю переизбрания Барака Обамы на пост президента США в 2012 году, что запрещено законом. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на документы суда и анализ финансовых данных.

Отмечается, что сотни тысяч долларов на мероприятия и ради снимков с Обамой отправил шейх Мохаммед Аль-Рахбани (Mohammed Al Rahbani). При этом закон о выборах в США запрещает иностранцам делать подобные политические взносы, ограничение касается и распространенной практики фотографироваться с политиком в обмен на пожертвования. В этой связи деньги для инаугурационного комитета были проведены через посредника — американского предпринимателя и мецената Имаада Зубери.

49-летний Зубери профессионально занимается сбором средств, в последние годы он работал как с демократами, так и с республиканцами. Он, в частности, был главным сборщиком в штабе Хиллари Клинтон, а затем переключился на Дональда Трампа.

При этом Зубери оказался нечестен с Аль-Рахбани: он передал в комитет Обамы лишь 97,5 тысячи долларов из 850 тысяч, остальные деньги присвоил. Он также пытался заставить саудовца и его делового партнера пожертвовать больше денег под предлогом доплатить за слишком большое число людей на фотосессии с президентом.

В октябре Зубери согласился признать себя виновным во внесении взносов в избирательные кампании нескольких американских политиков от имени иностранных граждан. Он также собирается признать вину в сокрытии своей работы в качестве иностранного агента. При этом обвинение считает, что он работал от имени не только Аль-Рахбани, но и ряда других иностранцев. Агентство подчеркивает, что в деле не объясняется, почему саудовец хотел участвовать в американских политических кампаниях.

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