Невеста убитого журналиста Хашкуджи подала в суд на саудовского принца

Фото: Bandar Algaloud / Courtecy of Saud / Reuters

Невеста саудовского журналиста Джемаля Хашкуджи, убитого в октябре 2018 года в генконсульстве своей страны в Стамбуле, подала в суд против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, обвинив его в причастности к этому преступлению. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на адвоката.

Иск подан от имени невесты журналиста Хатидже Дженгиз совместно с созданной им некоммерческой организацией Democracy for the Arab World Now («Демократия для арабского мира сейчас»), базирующейся в Вашингтоне. Кроме саудовского принца, в состоящей из семи пунктов жалобе фигурируют еще 28 граждан королевства.

Материалы по теме Тайные советники Обман на миллиарды и торговля секретными данными. Как консалтинг ведет бизнес к краху С протянутой трубой Как арабская нефтяная компания обогнала Apple с Microsoft и стала самой дорогой в мире

7 сентября суд в Саудовской Аравии приговорил восьмерых человек к тюремному заключению за убийство саудовского журналиста-диссидента Джемаля Хашкуджи. Судьи передумали казнить убийц — ранее сообщалось о том, что пятеро из них подвергнутся высшей мере наказания. Пять человек получили по 20 лет тюремного заключения, один осужденный проведет в тюрьме десять лет, еще двое — по семь лет. Таково окончательное решение суда, который ранее вынес осужденным несколько смертных приговоров. Невеста журналиста назвала такое решение суда фарсом.

Хашкуджи исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в новый брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили.

Турецкое правительственное издание Yeni Safak со ссылкой на аудиозаписи, подтверждающие расправу в консульстве, сообщало, что в процессе пыток журналисту отрезали пальцы и голову. На эти же аудиозаписи ссылались и другие СМИ, однако турецкие власти не представили их широкой общественности.