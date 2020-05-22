Сын саудовского журналиста Хашкуджи простил убийц отца

Сын саудовского журналиста Джемаля Хашкуджи Салах простил убийц отца. Об этом он написал в Twitter.

«Мы, дети погибшего праведной смертью Джемаля Хашукджи, объявляем, что прощаем того, кто убил нашего отца», — заявил он, сопроводив запись стихом из Корана, в котором говорится о прощении. Салах Хашкуджи добавил, что данное решение объявляется в одну из последних ночей священного для мусульман месяца Рамадан.

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23 декабря стало известно о приговоре по делу об убийстве Хашкуджи. Виновными признали 11 человек, пятерых из них приговорили к смертной казни, а троих — к продолжительным тюремным срокам. Салах заявил о полном доверии саудовскому правосудию после оглашения приговора по делу его отца.

Хашкуджи исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в новый брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили.

Турецкое правительственное издание Yeni Safak со ссылкой на аудиозаписи, подтверждающие расправу в консульстве, сообщало, что в процессе пыток журналисту отрезали пальцы и голову. На эти же аудиозаписи ссылались и другие СМИ, однако турецкие власти не представили их широкой общественности.

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