Невеста журналиста Хашкуджи раскритиковала приговор убийцам

Невеста убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи оказалась недовольна приговором суда Саудовской Аравии в отношении причастных к преступлению. Об этом сообщает Associated Press.

«Решение незаконно, оно не может быть приемлемым», — раскритиковала вердикт Хатиджа Дженгиз в разговоре с журналистами. Она считает, что расследование по этому делу было проведено недостаточно тщательно, и настоящие убийцы до сих пор не наказаны.

Власти Турции также остались недовольны решением суда. Они отметили, что остались непроясненными важные детали, вследствие чего полная справедливость не достигнута.

При этом сын Хашкуджи Салах заявлял, что полностью доверяет судебной системе Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что уверен в ее справедливости на всех уровнях: дело расследовали оперативно и честно.

Материалы по теме «Принесите мне голову этого пса» Тело саудовского журналиста нашли, но не показали. Загадок в деле все больше

23 декабря суд признал виновными 11 человек. Пятерых из них приговорили к смертной казни, а троих — к продолжительным тюремным срокам.

Хашкуджи исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в новый брак с Дженгиз.

Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили. В частности, со ссылками на аудиозаписи сообщалось, что журналисту отрезали пальцы и голову. Сами записи широкой общественности не представили. Расследование турецких властей также показало, что по меньшей мере часть исполнителей были связаны с саудовским принцем.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



