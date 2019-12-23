Турция осталась недовольна приговором по делу Хашкуджи

Власти Турции остались недовольны приговором по делу об убийстве саудовского журналиста Джемаля Хашкуджи. Об этом заявил представитель МИД Турции Хами Аксоя, сообщает агентство Anadolu.

По его словам, решение прокуратуры Саудовской Аравии не соответствует ожиданиям турецкого государства и международного сообщества: остались непроясненными важные детали, вследствие чего полная справедливость не достигнута.

Дипломат подчеркнул, что до сих пор неизвестно, где находятся останки убитого, кто был заказчиком его устранения и были ли у организаторов убийства сообщники в Турции.

«Раскрытие кровавого преступления, совершенного в Турции, и привлечение к ответственности всех участников и заказчиков убийства является не только юридическим обязательством, но и долгом совести», — приводит агентство его слова.

Ранее 23 декабря стало известно о приговоре по делу об убийстве Хашкуджи: виновными признали 11 человек, пятерых из них приговорили к смертной казни, а троих — к продолжительным тюремным срокам.

В июне ООН опубликовала доклад, в котором назвала власти Саудовской Аравии убийцами Хашкуджи. Там пришли к выводу, что журналист стал жертвой преднамеренной внесудебной казни. Кроме того, имеются серьезные доказательства причастности к произошедшему наследного принца Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда и других высокопоставленных чиновников.

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Хашкуджи исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в новый брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили.

Турецкое правительственное издание Yeni Safak со ссылкой на аудиозаписи, подтверждающие расправу в консульстве, сообщало, что в процессе пыток журналисту отрезали пальцы и голову. На эти же аудиозаписи ссылались и другие СМИ, однако турецкие власти не представили их широкой общественности.

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